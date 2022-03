Stade Rennais - Mercato : Maurice se lance dans un combat au parfum de RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Toujours aussi important dans la rotation de Bruno Genesio au Stade Rennais, l’ancien milieu du RC Lens Benjamin Bourigeaud (28 ans) pourrait mettre les voiles au mercato estival. Les supporters bretons se mobilisent. Si l’élimination contre Leicester en 8es de finale de la Ligue Europa Conférence a fait enrager le Stade Rennais, il va vite falloir digérer cet épisode douloureux avant de recevoir le FC Metz demain (15h).

Ensuite, il sera peut-être temps de régler une bonne fois our toutes le dossier Benjamin Bourigeaud (28 ans). En fin de contrat en juin 2023, l’ancien milieu de terrain du RC Lens est déjà très courtisé et semble avoir envie d’aller tenter une expérience à l’étranger la saison prochaine.

Pour l’en empêcher, les supporters du Stade Rennais ont commencé à se mobiliser. « Après la Rennesmontada, un nouveau combat doit voir le jour, a ainsi lancé le chroniqueur de France Bleu Armorique Léo Toudouné sur Twitter. Benjamin Bourigeaud est en fin de contrat en juin 2023 et comme beaucoup, je souhaite le voir rester parmi nous. Si on attrape le podium et la LDC, tu restes avec nous ? » L’idée est louable, sera-t-elle entendue ?

Après la #Rennesmontada, un nouveau combat doit voir le jour.



Benjamin Bourigeaud est en fin de contrat en juin 2023 et comme beaucoup, je souhaite le voir rester parmi nous.



Si on attrape le podium et la LDC, tu restes avec nous @BourigeaudB29 ? #UneProlongPourBourige pic.twitter.com/dSFkwpMNqj — Léo Toudoné (@LeoToudone) March 18, 2022

