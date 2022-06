Stade Rennais - Mercato : Maurice se place sur une pépite de Ligue 1 très courtisée

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a réalisé une belle saison en championnat. Les Bretons ont terminé à la 4e place de Ligue un et disputeront donc la Ligue Europa la saison prochaine. Pour être le plus compétitif possible, plusieurs arrivées sont attendues cet été afin de renforcer au maximum l'effectif rennais. Alors que le mercato ouvre ses portes dans quelques jours, Florian Maurice se place sur une pépite de Ligue 1 très courtisée.

Selon So Foot, le Stade Rennais est très intéressé par l’arrivée du milieu de terrain du FC Lorient Enzo Le Fée. À 22 ans, le français attire la convoitise de nombreux clubs français et devrait probablement quitter les Merlus lors du mercato estival.

Sa valeur est estimée à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Adam Duarte

Rédacteur

