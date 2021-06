Stade Rennais - Mercato : Maurice sur une piste alléchante du LOSC et un ancien latéral de L1

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Florian Maurice brasse large en vue du mercato estival et a ciblé deux nouveaux renforts potentiels. En attaque, Foot Mercato croit savoir que le Stade Rennais vise un certain Jens Cajuste. « Ces derniers jours, les dirigeants rennais sont venus aux renseignements pour le milieu de Midtjylland, assurent nos confrères.

« Indispensable cette année, le milieu défensif a participé à 36 matches, marqué 1 but et délivré 2 passes décisives. » Si l’international suédois de 21 ans a tout du profil idéal pour le club breton, la concurrence s’annonce rude en Ligue 1 avec l’intérêt déjà affirmé du LOSC et de l’AS Monaco.

Meling dans les petits papiers du Stade Rennais

Par ailleurs, Maurice cible un rival à Adrien Truffert la saison prochaine. Selon Colin Delprat, il porte un intérêt particulier pour Birger Meling (Nîmes, 26 ans) dans le but de remplacer Faitout Maouassa. « Son profil offensif est apprécié. Prix estimé entre 2 et 3 millions » fait savoir le journaliste de La Gazzette de Nîmes sur son compte Twitter.