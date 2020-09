Stade Rennais - Mercato : une grosse pression mise pour le remplaçant de Mendy

Alfred Gomis n'est pas à vendre... pour le moment. C'est ce qu’Olivier Delcourt martèle alors qu’il sait que le Stade Rennais lui fait les yeux doux. « Alfred a prolongé son contrat (jusqu'en 2024) il y a trois semaines, a rappelé le président du DFCO à L’Équipe. Les choses auraient été différentes au mois de juin ou juillet. Alfred est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n'est pas possible. On a besoin de lui et ce serait suicidaire que de le laisser partir. »

Ce discours est de façade. Alors que le Stade Rennais a également une piste en Croatie, le Dijon FCO redoute tellement le départ de Gomis qu’il a déjà commencé à regarder pour recruter son remplaçant !

Le DFCO regarde Prior pour remplacer Gomis

« Signe que Dijon a peur de perdre son gardien actuel, le board dijonnais a fait part de son intérêt pour un gardien de Ligue 2... en la personne de Jérôme Prior, actuellement à Valenciennes », glisse l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Signe aussi que le SRFC touche au but pour remplacer Mendy ?