Stade Rennais - Mercato : Maurice vient d’offrir à Genesio un buteur passé par l’OL

Le Stade Rennais tient un premier renfort pour la saison prochaine. « Nouvelle signature à l’Académie ! Arrivé en Bretagne au mois de juillet 2019 en provenance de l'Olympique Lyonnais, l’attaquant de 20 ans a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais F.C., pour une durée d’un an, plus deux en option, peut-on lire sur le site officiel du club breton. Franck Rivollier, natif de Saint-Étienne, vient de franchir une nouvelle étape après avoir inscrit 11 buts en N3 et en U19 lors des deux dernières saisons tronquées par la crise sanitaire. Il fut aussi celui qui a offert, dans le temps additionnel, la victoire contre Brodarac lors du premier match de l'histoire du club en Youth League (2-1). »

Maurice connaît bien Rivollier depuis l'OL

Florian Maurice se frotte les mains de cette signature prometteuse pour Bruno Genesio, lui aussi passé par l'OL. « Cette année, ce n’était pas facile de se montrer et de marquer des points. Il a su le faire dans le sprint final. Franck est venu s’entraîner quelques semaines avec le groupe pro et il a montré de belles choses, a-t-il prolongé. C’est important pour l’Académie de signer des joueurs. Après, ce n’est que le début d’une aventure. À lui de confirmer, de bien travailler pour grappiller du temps de jeu. C’est une très bonne nouvelle pour le club. C’est un joueur que je connais depuis pas mal de temps puisqu’il est passé par Lyon. C’est un joueur qui marque des buts, il est attiré par ça. Sur le plan athlétique, c’est un garçon solide, il est capable de garder des ballons mais aussi d’aller chercher la profondeur. On attache beaucoup d’importance à l’état d’esprit et ce qu’il a démontré depuis quelques mois est très bon. »