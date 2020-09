Stade Rennais - Mercato : Mendy, Gomis, Livakovic, Todibo… les dernières infos

Ça s'active drôlement du côté du Stade Rennais ! Ce soir, on a appris que la visite médicale d'Edouard Mendy s'était bien passée et que l'ancien Rémois allait s'engager avec Chelsea. Le manager des Blues, Frank Lampard, l'avait d'ailleurs confirmé un peu plus tôt dans la journée. Son successeur dans la cage rouge et noir varie selon les sources.

L'insider Yo.Z assure qu'il s'agira de Dominik Livakovic, portier de 25 ans du Dinamo Zagreb. "Livakovic devrait devenir le prochain gardien rennais ! Malgré une surenchère d'un autre autres club, le gardien croate veut rejoindre Rennes !" Mais France Football n'est pas d'accord avec cette information. Sur son site, l'hebdomadaire assure que l'heureux élu est Alfred Gomis ! Les Bretons vont payer une indemnité d'environ 10 M€ pour déloger le gardien de 27 ans de Dijon.

Le Napoli en concurrent pour Todibo

Par ailleurs, Foot Mercato assure que le directeur sportif rennais, Florian Maurice, a contacté Jean-Charles Todibo pour lui faire part de son intérêt. Le défenseur central veut quitter le FC Barcelone, où il sait que son temps de jeu sera restreint. Il sort d'une belle saison à Schalke 04 et entend poursuivre sur sa lancée. Le Napoli est également intéressé et lui propose à peu près les mêmes conditions, que ce soit au niveau sportif (Champions League, premiers rôles en championnat) ou financier. L'ancien Toulousain n'aurait pas encore tranché.