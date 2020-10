Stade Rennais - Mercato : Mendy se fait déjà mener la vie dure à Chelsea

Il y a deux ans, Kepa Arrizabalaga devenait le gardien le plus cher de l'histoire en étant transféré de l'Athletic Bilbao à à Chelsea pour 80 M€. L'Espagnol s'est fait remarquer en refusant de se faire remplacer avant une séance de tirs au but ou en envoyant promener son entraîneur, mais pas vraiment pour ses prestations. Ce qui a conduit ses dirigeants à recruter Edouard Mendy. L'ancien portier du Stade Rennais sera titulaire mais Kepa a expliqué en conférence de presse qu'il n'allait pas accepter facilement son statut de remplaçant.

"Tout peut changer"

"Je me sens bien, fort, en confiance. Peut-être que ce n’est pas la situation rêvée ou désirée, mais parfois, ce genre de situation se présente. J’ai confiance pour travailler et renverser la situation. Évidemment, tous les joueurs veulent jouer. Je ne me préoccupe que du quotidien. En football, c’est difficile de se projeter à moyen terme. Tout peut changer."

"Dans la vie d’un footballeur, il y a des hauts et des bas. Ma situation n’est pas la même que la saison passée. Il ne me reste qu’à travailler et démontrer mes qualités. Si j’ai l’opportunité de jouer, j’essaierai de la saisir. Chaque entraîneur a sa manière de communiquer. Je ne peux pas commenter les mots de Lampard. J’ai la confiance du club et de la sélection. Je ne pense qu’au prochain match pour essayer d’apporter ce que je peux, quelle que soit ma position."