Stade Rennais – Mercato : Ménès mise sur un scénario surprenant pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Ce n'est qu'une question de mois, puisqu'il semble peu probable que le Stade Rennais laisse partir Eduardo Camavinga dès cet hiver. Mais la précocité du jeune milieu breton va forcément attiser les convoitises au fur et à mesure que le Mercato estival va se rapprocher.

Les plus grands clubs sont déjà sur la trace d'un joueur déjà international quand il n'avait encore que 17 ans. Mais Pierre Ménès, évoquant son cas sur le plateau du Canal Football Club, a tenté de calmer le jeu sur le sujet. Selon lui, les performances actuelles de Camavinga pourrait lui fermer quelques portes.

Un an de plus à Rennes pour Camavinga ?

« Aujourd'hui des joueurs à ce tarif-là qui peut l'acheter ? Je pense quand même que les clubs qui sont positionnés sur ce genre de joueurs sont attentif au déroulé, et il ne leur échappe pas que depuis un mois ou deux il est un peu en retrait. Il faut qu'il se développe musculairement », estime le consultant.

Alors que la perspective d'un gros transfert reste tout de même le scénario le plus probable l'été prochain, le Stade Rennais ayant besoin comme les autres clubs de Ligue 1 de remplir ses caisses, Pierre Ménès penche lui pour un scénario plus surprenant. « Ce serait une bonne idée de rester un an à Rennes. Dans un an il n'aura que 19 ans ». Une perspective qui ferait forcément le bonheur des supporters rennais.