Stade Rennais – Mercato : Mourinho contrarie une piste de Maurice au milieu

En difficulté sur le dossier de Jens Cajuste (Mitdjylland) qui pourrait prendre prochainement la direction de Brentford, le Stade Rennais pourrait également voir la piste de Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar, 23 ans).

Déjà en concurrence avec l'Atalanta Bergame, très chaud sur le dossier, les Bretons voient débarquer sur le dossier un autre poids lourds de Série A. En effet, selon le compte Twitter MSV Foot, performant à l'occasion de ce Mercato d'été, l'AS Roma de José Mourinho s'est également lancé dans la signature de l'international néerlandais (1 cape).

Capitaine de l'AZ et auteur d'une grosse saison 2020-21 (17 buts et 7 passes décisives en 40 apparitions), Teun Koopmeiners est encore sous contrat avec l'AZ jusqu'en juin 2023 et estimé à 16,5 M€ par le site allemand Transfermarkt. Un dossier compliqué même si Florian Maurice a démontré avec Sulemana sa capacité à battre des cadors européens sur les dossiers de jeunes talents...

