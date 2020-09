Stade Rennais - Mercato : Niang, Da Cunha, Grenier... le coup de balai suit son cours

Le Stade Rennais sera sans nul doute l’un des grands animateurs de la dernière ligne droite du mercato jusqu’au 5 octobre. Dans le sens des arrivées mais aussi celui des départs. Dans son édition du jour, L’Équipe dresse un état des lieux sur les joueurs qui ne seront pas retenus.

M’Baye Niang figure tout en haut de la liste, lui qui est désormais barré par Sehrou Guirassy. Aujourd’hui, l’attaquant franco-sénégalais serait attentif au marché, à un club de dimension européenne ou à un projet plus important que West Bromwich Albion, où il ne souhaite pas aller. Son avenir pourrait se situer en Premier League ou en Allemagne.

Grenier a des touches en L1 et à l’étranger

Du côté de Clément Grenier, la porte est aussi ouverte. Le Stade Rennais ne compte pas sur lui, l’intéressé le sait mais reste professionnel à l’entraînement. « Il étudie les solutions de départ et ne manque pas de prétendants en L1 ni à l’étranger », précise le quotidien sportif. On apprend enfin que d’autres joueurs éléments sont en quête de temps de jeu ailleurs, comme Jérémy Gélin (23 ans) et Lilian Brassier (20 ans). La situation des jeunes Lucas Da Cunha (19 ans), Yann Gboho (19 ans) et Georginio Rutter (18 ans) reste incertaine.