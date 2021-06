Stade Rennais - Mercato : Nzonzi aurait déjà trouvé un club

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L'information est donnée par la quotidien portugais, A Boca, et relayée par nos confrères de RMC. L'ancien milieu de terrain du Stade Rennais, Steven Nzonzi, après 18 mois sous forme de prêt en Bretagne, aurait déjà trouvé un nouveau point de chute. Pas à la Roma, club auquel il appartient, mais à Benfica.

Le joueur serait en négociations avancées et les deux clubs concernés proches d'un accord. Pour rappel, José Mourinho, nouvel entraîneur de la Roma, a fait savoir au milieu de terrain français qu'il ne compterait pas sur lui dans les prochains mois.