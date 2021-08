Stade Rennais - Mercato : Nzonzi sur le point de rejoindre Laurent Blanc ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Prêté depuis un an et demi sans option d'achat par l'AS Roma au Stade Rennais, Steven Nzonzi a dû retourner en Italie cet été. Mais le milieu de terrain français devrait quitter définitivement les Giallorossi d'ici la fin du mercato estival.

Selon les informations du journaliste italien, Rudy Galetti, le champion du monde 2018 pourrait rebondir du côté d'Al-Rayyan, équipe entraîné par un certain Laurent Blanc. Un accord entre le joueur et le club qatari aurait été trouvé. Reste désormais à Al-Rayyan et l'AS Roma de s'entendre sur les bases d'un transfert.

🚨🟡🔴 #Nzonzi, personal terms agreed between the player's entourage and #AlRayyan. There is still no agreement between the teams: #Roma and 🇶🇦 club are discussing transfer details. There is optimism on the success of the deal. ✅🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #SerieA