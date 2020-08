Stade Rennais - Mercato : offre pour Brassier, le cas Niang en stand-by

Après Martin Terrier (12 M€ hors bonus) et Nayef Aguerd (environ 5 M€), le transfert de Serhou Guirassy a hissé jusque-là à 32 M€ le montant des investissements du Stade Rennais sur ce mercato. En attendant d’autres renforts, cela marque les capacités et l’ambition du club breton pour la saison qui a démarré samedi dernier à Lille (1-1).

Dans le sens des départs, les Rouge et Noir ont aussi leur mot à dire. S’il s’est remis sur les rails, M’Baye Niang ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Selon L’Équipe, il y aurait des approches concrètes concernant l’avant-centre franco-sénégalais, en particulier à l’étranger (Angleterre, Allemagne, Espagne), mais rien de brûlant.

Brest a formulé une offre pour Brassier

« Pour l’instant, ça ne veut rien dire de plus, relève Julien Stéphan au sujet de la venue de Guirassy par rapport à Niang. On a dit depuis le départ qu’on souhaitait avoir un attaquant supplémentaire, on vous a dit ce qu’on ferait, on fait ce qu’on a dit. » Par ailleurs, la chaîne Téléfoot croit savoir que le Stade Brestois a formulé une offre pour s’attacher les services de Lilian Brassier. Aux dernière nouvelles, le SRFC comptait sur lui malgré notamment un intérêt déjà éventé de l’ASSE.