Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès fait des révélations fracassantes sur Raphinha !

Raphinha est donc parti à Leeds et va rapporter gros au Stade Rennais. La transaction s’élève en effet à 17 M€, auxquels s’ajoutent 5 M€ de bonus plus un intéressement à la revente du Brésilien, acheté autour de 24 M€ bonus compris au Sporting Portugal, il y a un an. Qui a déclenché ce départ : Jérmy Doku, le Stade Rennais ou Raphinha lui-même ? La question est posée.

Après la version de Julien Stéphan, c’est au tour de Florian Maurice de s’exprimer. On a essayé de retenir Raphinha jusqu’au dernier moment, mais on n’a pas pu le retenir, a indiqué l’ancien directeur sportif de l’OL en conférence de presse. Malheureusement, son choix était fait de rejoindre la Premier League. C’est un choix de carrière. On le perd pour Leeds, on est déçus, mais on ne peut pas retenir un joueur. »

« Le club a contacté l’agent de Raphinha pour qu’il parte »

Pierre Ménès a également apporté des infos complémentaires sur un dossier sensible. « Le club a contacté l’agent de Raphinha pour lui dire qu’il fallait qu’il parte, je suis stupéfait, a déclaré le consultant de Canal+ dans Pierrot Face Cam. Est-ce que c’est parce que Raphinha était très attaché à Olivier Létang, qui l’a fait venir ? J’ose espérer que non, sinon c’est vraiment lamentable. C’est toujours ce que je dénonce : Stéphan a un relationnel compliqué avec ses joueurs. Ce départ apporte de l’eau à mon moulin car c’est bien le club qui est à l’origine de ce départ. Je pense que c’est une énorme erreur.