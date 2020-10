Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès ne valide pas ce transfert juteux

L’arrivée du sémillant Jérémy Doku est pour bientôt au Stade Rennais. Arrivé tard hier soir en Bretagne, l’ailier belge (18 ans) s’apprête à quitter Anderlecht pour signer en faveur du club breton. Après avoir passé sa visite médicale aujourd’hui, il sera au cœur d’un transfert historique pour le SRFC, avec l’aval de l’actionnaire François Pinault. Ce montant ira bien au-delà de ceux de Raphinha et Severino Lucas (environ 21 M€) puisqu’il sera de l’ordre de 26 millions d’euros hors bonus ! Un pourcentage à la revente est aussi inclus dans l’opération.

Pierre Ménès, dans son analyse du match contre le Stade de Reims hier (1-1), a évoqué le mercato du Stade Rennais. S’il ne s’est pas penché sur Doku, il ne comprend pas le départ probable de Raphinha, attendu aujourd’hui à Leeds. Selon Ouest France, son départ serait bouclé pour 17 millions d’euros + 6 de bonus. Le joueur doit passer sa visite médicale à Londres et doublera son salaire chez les Peacocks. Le SRFC a tenté de le retenir, en vain.

« Rennes a abandonné ses deux premiers points à domicile face à Reims, qui a marqué deux jolis buts. Les Bretons avaient égalisé par Raphinha - qu’on annonce sur le départ à ma grande incompréhension - et pris l’avantage par Da Silva de la tête au deuxième poteau, comme d’habitude, a-t-il analysé sur son blog. Le match était agréable, clair, d’un niveau technique très satisfaisant. Cela peut arriver de se faire accrocher par une équipe et cela ne remet pas du tout en cause l’excellent début de saison des Bretons. »