Stade Rennais - Mercato : Pinault fait un tout dernier cadeau cet été !

Un nouveau départ au Stade Rennais ! Non convoqué pour le triste déplacement à Brest ce week-end (0-0), Flavien Tait va quitter le club breton un an avant la fin de son contrat. Selon L’Équipe, le milieu de terrain de 30 ans va s'engager en Turquie, où le marché des transferts est toujours ouvert, et signer un contrat de trois ans avec Samsunspor, qui occupe actuellement la 18e place du classement (avec un match en moins) après quatre journées de championnat.

Tait part gratuitement en Turquie

Arrivé au Stade Rennais en 2019 en provenance du SCO Angers, Tait va ainsi faire l’objet d’un transfert gratuit assorti de bonus pour le club breton. Rennes récupèrera en effet 10 % sur une possible revente mais aucune indemnité de transfert dans la transaction.

