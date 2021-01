Stade Rennais – Mercato : plusieurs pépites pourraient prendre la tangente avant Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Face à des pertes estimées à 40 M€ du fait du contexte sanitaire, le Stade Rennais pourrait être contraint à sacrifier une partie de ses « pépites ». En attendant une éventuelle grosse vente d'Eduardo Camavinga, le club présidé par Nicolas Holveck envisage de faire quelques économies avec le départ, peut-être dès le mois de janvier, de trois à quatre autres grands Espoirs.

Soppy, Léa-Siliki et Gboho en partance cet hiver ?

En plus de Georginio Rutter (18 ans), en fin de contrat en juin 2021 et qui tarde à prolonger malgré l'insistance de Florian Maurice, le club breton pourrait être amené à céder Brandon Soppy, James Léa-Siliki et Yann Gboho.

Concernant le premier nommé, une vente à l'étranger n'est pas exclu. Le FC Séville, le Borussia Dortmund ou encore l'AS Roma sont sur les rangs et Rennes réclamerait 8 M€ selon Estadio Deportivo. Sur les deux autres, les Rouge et Noir privilégient l'option d'un prêt afin de donner du temps de jeu à deux éléments en difficulté. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Lea Siliki intéresse des clubs étrangers selon L'Equipe. Foot Mercato explique de son côté que Gboho plait Nîmes, Reims, Strasbourg ainsi qu'à des écuries italiennes, espagnoles, néerlandaises et anglaises (Championship).

Une solution recherchée pour le flop Dalbert

En attendant de régler les cas de sa jeunesse dorée, Rennes espère trouver une solution pour mettre fin au prêt payant de Dalbert (Inter Milan, 27 ans). Barré par l'éclosion d'Adrien Truffert, le Brésilien se cherche un nouveau point de chute.