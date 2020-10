Stade Rennais – Mercato : Raphinha a donné une réponse limpide aux rumeurs de transfert

D'un côté, Ouest France se montrait affirmatif plus tôt dans la journée en annonçant un accord Stade Rennais – Leeds pour le transfert de Raphinha. De l'autre, Nicolas Holveck, le président du club breton, a réfuté tout accord à la mi-temps de la rencontre face au Stade de Reims.

Une chose est sûre, dans ces conditions particulières, il semblait difficile de voir un Raphinha totalement concerné sur son match face au club breton. C'est tout le contraire qui s'est passé. Non seulement le Brésilien était titulaire, mais il a également été très bon.

Raphinha concerné jusqu'au bout

Le plus remuant des joueurs rennais a d'abord brillé par un retourné qui aurait pu trouver la faille, avant d'égaliser pour le Stade Rennais au terme d'un échange magnifique avec Guirassy. Raphina a ensuite délivré un corner parfait pour le but du 2-1 de Da Silva. Si le Stade Rennais n'a pas réussi à s'imposer, Raphinha n'y est en tout cas pour rien. Qu'il soit encore rennais mardi ou non, le Brésilien a montré qu'il restait concerné jusqu'au bout.