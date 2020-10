Stade Rennais – Mercato : Raphinha rejoint Marcelo Bielsa à Leeds (officiel)

Tous les feux sont désormais au vert pour Raphinha (23 ans). L'ailier du Stade Rennais, qui a obtenu son permis de travail, s'est engagé ce lundi avec Leeds United (Premier League). Même si le club ne l'a pas confirmé dans son communiqué officiel, son départ devrait rapporter 17 M€ + 6 M€ de bonus.

Pour rappel, le club breton avait déboursé 23 M€ pour sa venue en provenance du Sporting Lisbonne il y a un an. Avec les Rouge et Noir, le Brésilien aura disputé 36 matches pour 8 buts et 7 passes décisives.