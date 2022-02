Stade Rennais - Mercato : rebondissement pour Bourigeaud, les prétendants connus !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Benjamin Bourigeaud pourrait quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain aurait déjà pu faire ses valises lors du mercato hivernal. Plusieurs sources affirmaient que des discussions, entre lui et son club, étaient en cours pour une prolongation, mais la tendance serait tout autre.

Selon Mohamed Toubache-Ter, si des discussions ont bien eu lieu, en fin d’année 2021, elles ne sont plus à l’ordre du jour : « pour le moment, y a plus de son, plus d’image » déclare-t-il sur son compte Twitter.

Le site Jeunes Footeux donne l'identité des clubs prêts à passer à l'action dès cet été pour Bourigeaud : le Séville FC, Villarreal et la Real Sociedad.

Sauf erreur de ma part, elles étaient en cours entre mi décembre (propo a été faite) et fin du mois de décembre… là pr le moment, y’a plus de son, plus d’image !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 8, 2022