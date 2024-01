Stade Rennais - Mercato : Rennes a donné sa réponse à l'OM et l'OL pour Matic

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Six mois seulement après son arrivée au Stade Rennais, Nemanja Matic voudrait déjà quitter le club breton lors de ce mercato hivernal. Deux cadors de Ligue 1 feraient notamment partie des clubs intéressés pour récupérer le milieu de terrain serbe. Il s'agirait de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE NEMANJA MATIC Rennes ne veut pas vendre Matic à l'OM ou l'OL Mais mauvaise nouvelle pour les deux Olympiques, et comme on pouvait s'y attendre, les dirigeants rennais ne voudraient pas céder l'ancien joueur de Chelsea à un club français, et donc à un concurrent, si l'on en croit les indiscrétions de l'insider Mohamed Toubache-Ter. De son côté, Nemanja Matic, qui aurait déjà fait part à sa direction de ses envies d’ailleurs, souhaiterait de plus en plus partir de Rennes. Ne pas le céder a un club français… après l’envie du joueur de partir est de plus en plus forte chaque jour !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 3, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que Nemanja Matic voudrait quitter le Stade Rennais lors de ce mercato hivernal, les dirigeants rennais ne souhaiteraient pas vendre le milieu de terrain serbe à l'OM ou l'OL.

Fabien Chorlet

Rédacteur