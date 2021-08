Stade Rennais - Mercato : Rennes annonce une nouvelle signature (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Au lendemain de l'arrivée de Baptiste Santamaria, le Stade Rennais a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Mathys Tel. Le jeune attaquant a paraphé un contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2024. "Âgé de 16 ans, l’attaquant Mathys Tel a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais F.C., d’une durée de trois ans. Il devient le deuxième plus jeune joueur à passer professionnel après Eduardo Camavinga et devant Lesley Ugochukwu", a indiqué le club Rouge et Noir dans un communiqué.

[PROS]



Âgé de 16 ans, l’attaquant Mathys Tel a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir ! ✍

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 18, 2021