Stade Rennais - Mercato : Rennes officialise trois départs, dont un vers l'OL

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

"Vendredi dernier ont pris fin les contrats de prêt de Karl Toko-Ekambi, Joe Rodon et Djed Spence. Le club les remercie d’avoir contribué à cette saison réussie et leur souhaite le meilleur pour la suite", a annoncé le SRFC dans un communiqué. Karl Toko-Ekambi retourne donc à l'OL, où il ne devrait pas rester, tandis que Joe Rodon et Djed Spence font, eux, leur retour à Tottenham.

Vendredi dernier ont pris fin les contrats de prêt de 𝗞𝗮𝗿𝗹 𝗧𝗼𝗸𝗼-𝗘𝗸𝗮𝗺𝗯𝗶, 𝗝𝗼𝗲 𝗥𝗼𝗱𝗼𝗻 et @DjedSpence.



Le club les remercie d'avoir contribué à cette saison réussie et leur souhaite le meilleur pour la suite. 🤝 pic.twitter.com/98pC5y20A4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life