Stade Rennais - Mercato : Rennes officialise un départ

"Birger Meling rejoint le FC Copenhague. Après deux saisons au Stade Rennais F.C., l’international norvégien, 28 ans, va découvrir un nouveau championnat avec le club de la capitale danoise qui dispute actuellement le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Birger a porté la tunique Rouge et Noir à 73 reprises toutes compétitions confondues et délivré 6 passes décisives. Merci pour ton état d’esprit irréprochable Biggy, le Stade Rennais F.C. te souhaite une pleine réussite avec ton nouveau club", peut-on lire sur le communiqué du club breton. Birger Meling rejoint le FC Copenhague. ✍️



Merci pour ton état d'esprit irréprochable… pic.twitter.com/06K8S4Lg62 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2023

Pour résumer Le Stade Rennais a officialisé ce lundi le départ de Birger Meling vers Copenhague. Le latéral gauche danois aura porté la tunique rennaise à 73 reprises toutes compétitions confondues.

Fabien Chorlet

Rédacteur