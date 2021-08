Stade Rennais - Mercato : Rennes refuse une offre pour un cadre de Génésio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le défenseur central du Stade Rennais, Nayef Aguerd, serait la priorité de West Ham. Et selon les informations de Football Insider, le club londonien aurait formulé une offre de 17,5 millions d'euros à Rennes pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Dijon.

Une proposition rejetée par le club Rouge et Noir, qui ne serait pas vendeur. Mais une offre plus conséquente pourrait bientôt être faite par les Hammers. De quoi faire craquer les dirigeants rennais ? Affaire à suivre...

FI SOURCES! ✅



- West Ham have tabled a £15m bid for Rennes defender Nayef Aguerd. 💸



- Rennes do not want to sell him and are expected to reject the offer. ❌



Details: https://t.co/538GJGkv2J#coyi pic.twitter.com/ySN9JISosT