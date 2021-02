Stade Rennais – Mercato : Riolo se moque ouvertement du dossier Camavinga – Real Madrid

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Avec une victoire sur les huit derniers matchs toutes compétitions confondues, le Stade Rennais traverse une période compliquée et doit uniquement à l'irrégularité des poursuivants de toujours figurer à la cinquième place de Ligue 1.

Une position qui masque les difficultés du club breton depuis de longues semaines maintenant, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Comme nous vous l'évoquions plus tôt dans la journée, Julien Stéphan n'a d'ailleurs pas été épargné à ce sujet par Daniel Riolo, le journaliste RMC qui a taclé l'ensemble de la gestion du club breton. De plus, Riolo aussi dénoncé la gestion du cas Camavinga, qu'il n'impute pas à Julien Stéphan.

Camavinga plombé par les rumeurs ?

Mais selon lui, l'emballement a été trop grand pour un joueur annoncé au Real Madrid et qui se retrouve dans le dur aujourd'hui. « Camavinga je ne vais pas lui reprocher à lui (Julien Stéphan) parce que c'est un mal français. Zidane avait déjà réservé son Vueling pour le faire venir. D'ailleurs tout le Real Madrid voulait tellement Camavinga qu'il avait déjà choisi son appartement, et tout le monde s'écartait pour faire de la place à Camavinga. Vu de France, par nos experts en tout cas c'était ça... Le pauvre ne met plus un pied devant l'autre en ce moment », a souligné la grande voix de l'After.