Stade Rennais – Mercato : Rugani, Léa-Siliki, Gboho, Rutter... Le point sur les dossiers chauds

Sur les dernières heures du Mercato, c'est très agité dans le sens des départs au Stade Rennais. Alors que l'avenir de Mbaye Niang est flou (Bordeaux ou Genoa), d'autres dossiers sont également chaud sur le bureau de Florian Maurice.

Rugani et Rutter, deux dossiers réglés sur le fil ?

D'ici à quelques minutes, on y verra plus clair au sujet de Daniele Rugani (26 ans). Prêté par la Juventus de Turin jusqu'à la fin de saison, l'Italien a jusqu'à 20 heures pour se mettre d'accord avec un nouveau club en Italie. Si Torino, Parme et Bologne ne sont plus dans la course, Cagliari essayait de boucler le dossier en dernière minute selon le journaliste de Téléfoot Simone Rovera. Gianluca Di Marzio confirme qu'une issue favorable est proche.

De son côté, Goal.com fait le point sur trois autres dossiers. Sauf surprise, James Léa-Siliki devrait rester en Bretagne. Le milieu a éconduit Elche. Autre partant qui va finalement rester à quai : Yann Gboho. Enfin, concernant Georginio Rutter, c'est l'incertitude. Dans les dernières heures du marché, Rennes était tombé d'accord avec Hoffenheim sur un transfert immédiat du jeune attaquant (18 ans) en fin de contrat. Sauf que l'incertitude règne toujours sur l'enregistrement de son contrat avant l'heure limite en Allemagne (18h).

