Stade Rennais - Mercato : Rutter a fait une fleur avant son départ à deux minutes du gong !

C’est un nouvel espoir français qui file en Bundesliga. Hier, le Stade Rennais a fini par céder à Hoffenheim Georginio Rutter, qui avait repoussé les offres de prolongation alors qu’il arrivait libre en juin. Le club allemand était passé à l’attaque voilà plusieurs semaines, et le joueur s’est laissé convaincre. S’il a pu estimer que le club breton n’avait pas donné suffisamment de gages (environ 45 minutes de jeu sur la phase aller), L’Équipe fait savoir ce mardi qu’il voulait être correct.

Rutter a renoncé à un pourcentage sur le transfert

L’attaquant de 18 ans s’est ainsi montré ouvert à un transfert dès cet hiver, évitant un départ libre cet été et a aussi renoncé à un pourcentage sur le transfert qui était inclus dans son contrat avec Rennes. « Jusqu’à dimanche, Hoffenheim avait fait transmettre plusieurs propositions, repoussées, analyse le quotidien sportif. Le club breton en faisait une question de principe et voulait un pourcentage à la revente. Hier, en fin de matinée, volte-face : Rennes accepte le deal. Branle-bas de combat pour faire aboutir la transaction avant 18 heures (heure de fermeture du marché allemand). Les derniers documents sont transmis à deux minutes du gong et le joueur quitte Rennes pour environ 1 M€, soit le double des indemnités de formation. »