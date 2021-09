Stade Rennais - Mercato : saison blanche pour Camavinga au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Camavinga cloué sur le banc toute la saison ? Transféré au Real Madrid dans les dernières heures du mercato en provenance du Stade Rennais pour 30 millions d’euros + 15 bonus, Eduardo Camavinga a fait les affaires du club breton qui ne voulait pas s’en séparer gratuitement alors que son contrat arrivait à terme l’année prochaine. Néanmoins, malgré son gros potentiel qui lui a permis d’être convoité par les plus grandes écuries européennes, le jeune français pourrait souffrir d’une rude concurrence au milieu de terrain chez les merengues. Selon les informations du média espagnol AS, de nombreux joueurs seraient devant lui dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti.

Embouteillage à venir au milieu ?

Il faut dire que Carlo Ancelotti a du choix au milieu de terrain avec pas moins de 8 possibilités. Hormis les 3 titulaires indiscutables, 3 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, Casemiro - Kroos - Modric, le Real a récemment prolongé son prometteur Federico Valverde mais peut également compter sur Isco, le polyvalent Lucas Vasquez, Dani Ceballos et enfin Eduardo Camavinga. Selon le journal espagnol, Camavinga risque de bénéficier que de peu de temps de jeu cette saison - notamment des bouts de matchs - ce qui pourrait être un frein à sa progression, lui qui était habitué à jouer quasiment tous les matchs avec le Stade Rennais.

Un profil dur à caser ?

Par ailleurs, son profil pourrait également poser problème à Carlo Ancelotti. Aimant beaucoup se projeter vers l’avant, Camavinga ne se présente pas comme un remplaçant de Casemiro, véritable pivot devant la défense et pièce maitresse de la récupération. Le journal espagnol analyse le fait que le milieu français ne possèderait pas encore « la discipline tactique et encore moins, la clairvoyance de Kroos », seule solution donc, venir remplacer Luka Modric, apprécié pour sa vision du jeu et sa qualité de passe hors norme mais également capable de marquer chose que Camavinga peine à faire avec seulement 2 buts inscrits en Ligue 1 en 3 ans.

Le Français semble loin d’arriver en terrain conquit à Madrid et va devoir beaucoup travailler et progresser s’il veut s’imposer au Real Madrid même si son talent à son jeune âge laisse présager que Carlo Ancelotti a entre les mains un diamant qu’il n’a plus qu’à polir.

