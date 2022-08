Stade Rennais – Mercato : Santamaria réagit à l'intérêt de l'AC Milan

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L'Equipe avait révélé mercredi un intérêt de l'AC Milan pour Baptiste Santamaria, le milieu de terrain du Stade Rennais. En conférence de presse, ce jeudi, l'ancien joueur du SCO a évoqué le sujet.

« C’est gratifiant quand c’est un club comme Milan, un des clubs les plus titrés, a réagi Santamaria. Forcément, petit, on regardait des clubs comme ça. Aujourd’hui je suis au Stade Rennais et je suis très bien. Ça ne fait qu’un an que je suis ici, ce n’est pas beaucoup, je me sens bien ici donc pour l'instant je ne me pose pas la question. » Santamaria (27 ans) est sous contrat au SRFC jusqu'en juin 2025.