Stade Rennais - Mercato : sérieux coup de froid dans le dossier Boga ?

Les jours se suivent et se ressemblent pour Jérémie Boga. Avec des clubs sans cesse plus nombreux à le suivre et des sommes ô combien importantes. Ainsi, et après le Stade Rennais, qui s'est positionné depuis des semaines, le Marseillais est désormais courtisé par le FC Séville, l'Atalanta Bergame ou encore le Bayer Leverkusen.

Problème, du moins pour les dirigeants du SRFC, on imagine désormais assez mal Boga rejoindre la Ligue 1. Pour quelle raison ? Parce que si l'on se fie à une information de Foot Mercato, Naples vient tout juste d'arriver dans le dossier et a formulé une offre de 35 millions d'euros à Sassuolo ! Offre balayée par les dirigeants qui ont clairement l'intention de faire monter les enchères.