Stade Rennais - Mercato : Stéphan acte le départ de Mendy et précise le profil de sa dernière cible

Le Stade Rennais réalise un début de saison très prometteur. Menés par l’AS Monaco, les hommes de Julien Stéphan ont fait preuve de caractère pour renverser la vapeur et s’imposer dans le money time (2-1). Résultat, le club breton pointe ce dimanche en tête du classement de L1 avant les matches du jour. Avant ces derniers, le coach du SRFC a fait le point sur le mercato au micro du diffuseur Téléfoot.

« On cherche un gardien, a-t-il confirmé. C'est un secret pour personne qu'Edou (Edouard Mendy) va certainement nous quitter et partir pour Chelsea. Donc on a besoin à ce poste-là de récupérer quelqu'un très rapidement. Il y a des discussions mais rien de définitif. »

Stéphan veut un stoppeur aguerri

Ce même Stéphan vise aussi « un défenseur central aguerri pour ajouter numériquement « un troisième joueur expérimenté pour entrer dans la rotation. » Un deal avec les Blues pour Fikayo Tomori serait en pourparlers à l’heure actuelle.