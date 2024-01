Stade Rennais : Stéphan annonce deux recrues et deux bonnes nouvelles avant l'OM

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Ce dimanche (21h05), le Stade Rennais recevra l'Olympique de Marseille, pour le choc des 16es de finale de la Coupe de France. À un peu plus de 48h de ce match, l'entraîneur rennais, Julien Stéphan, était présent en conférence de presse.

Stéphan confirme pour Seidu et Matusiwa

Comme le révèle le journaliste de France Bleu Armorique, François Rauzy, Julien Stéphan a confirmé durant ce point-presse les arrivées imminentes du défenseur central de Clermont, Alidu Seidu, et du milieu de terrain du Stade de Reims, Azor Matusiwa. Il ne resterait que quelques détails à régler sur le plan administratif.

Il a, par ailleurs, annoncé que Lorenz Assignon et Enzo Le Fée, remis respectivement de leurs blessures à la cheville et aux adducteurs, ont fait ce vendredi leur retour à l'entraînement collectif. Mais leurs présences contre l'OM restent encore à déterminer. Concernant Amine Gouiri, touché à un genou, il va reprendre l'entraînement la semaine prochaine avec le reste de ses coéquipiers. Enfin, Fabian Rieder va, lui, être absent environ six semaines en raison d'une blessure au métatarse.

Julien Stephan confirme les arrivées prochaines de Seidu et Matisuwa (quelques détails à régler sur le plan administratif). Peu de chances de voir Matusiwa face à Marseille. Seidu peut jouer dans l’axe mais vu comme polyvalent, le club recherche malgré tout toujours un DC #SRFC — François Rauzy (@RauzyFrancois) January 19, 2024

