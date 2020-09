Stade Rennais – Mercato : Stéphan confirme avoir été tenté par un buteur uruguayen

Faute d'avoir pu faire signer Edinson Cavani (en fin de contrat au PSG et donc libre), le Benfica Lisbonne s'est rabattu sur l'attaquant uruguayen d'Almeria, Darwin Nuñez (21 ans). Un joueur qui était également cité au Stade Rennais et qui s'est engagé pour cinq ans et 24 M€.

Nuñez était un second choix derrière Guirassy

A Ouest-France, le technicien breton a en effet confirmé que Nuñez lui avait bien tapé dans l'oeil mais qu'au moment des choix l'Uruguayen avait été laissé de côté : « C’est un profil d’attaquant très intéressant, très complet, avec une grosse générosité. On l’a suivi à un moment donné. Finalement, on a recruté Serhou (Guirassy) et aujourd’hui, on est très contents d’avoir Serhou parmi nous », a glissé Stéphan.

M'Baye Niang toujours présent dans l'effectif, le Stade Rennais ne cherche plus de buteur mais davantage un profil de joueur d'aile. Aujourd'hui, Jérémie Boga (Sassuolo) semble être devenu le choix prioritaire même si la piste Denis Bouanga (ASSE) demeure toujours ouverte...