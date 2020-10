Stade Rennais – Mercato : Stéphan écarte une comparaison plombante pour sa pépite Doku

Ce vendredi après-midi, Jérémy Doku était présent en conférence de presse aux côtés de Julien Stéphan, l'occasion de revenir sur son choix de rejoindre le Stade Rennais alors que des gros clubs lui faisaient les yeux doux.

Son entraîneur, Julien Stéphan, a salué son choix de prendre palier après palier suite à son départ d'Anderlecht. « Chacun construit son parcours comme il le souhaite, pour lui ce n’est pas simple. Il a décidé d’une solution intermédiaire en venant ici, Ca a été fondamental dans sa prise de décision. Il est ambitieux et a envie d’aller plus haut, à lui de bien travailler pour postuler à des clubs encore plus huppés », estime le coach rennais dans des propos relayés par Actufoot.

Stéphan éloigne le fantôme Ousmane Dembélé

Par ailleurs, Julien Stéphan a joué un rôle protecteur au sujet de sa jeune pépite. Tout d'abord en demandant de la patience pour son adaptation. « Il est rentré dans l’équipe sans dénaturer son style de jeu, d’explosivité, de dribble. Il est rentré sans timidité malgré un contexte pas évident, un manque d’automatisme. Il faut lui laisser du temps, il n’a que 18 ans ».

Mais aussi en écartant une comparaison qui pourrait être difficile à soutenir avec un certain Ousmane Dembélé, formé au Stade Rennais et désormais joueur du FC Barcelone et champion du monde. « Ousmane est très différent. Il ne faut pas entrer dans des comparaisons, ça peut être dangereux. En plus, quand on est dans son club formateur comme Ousmane, l’adaptation est aussi différente », a nuancé le technicien breton.