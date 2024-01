Stade Rennais Mercato : Stéphan fait la sourde oreille sur une envie de départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Lorenz Assignon va-t-il quitter le Stade Rennais dans les prochains jours ? Rien n'est moins sûr. Car si le joueur, en manque de temps de jeu au Stade Rennais, a des envies d'ailleurs, lui qui revient de blessure, son entraîneur, Julien Stéphan, n'est semble-t-il pas pressé de le voir partir. Pas d'échange Voici ce que le technicien a rappelé en conférence de presse à ce sujet au travers de propos retranscrits par Ouest-France. "Si Lorenz s'interroge ? On n'a pas échangé pour l'instant à ce sujet. J'ai deux latéraux droits à disposition en l'état, Guéla (Doué) et Lolo, et on a besoin de deux joueurs sur ce poste. Doubler les postes sur la ligne arrière me semble important, pour une question de concurrence, d'équilibre, et pallier toutes éventualités dans l'enchaînement des matches. Si un troisième arrive, alors oui, il y aura certainement besoin d'une discussion, mais pour l'instant ce n'est pas le cas." Pour rappel, le SRFC est sur le point de signer Alidu Seidu qui pourrait justement être un élément de couloir. Pour résumer Selon certaines rumeurs, le latéral droit du Stade Rennais, Lorenz Assignon, aurait des envies d'ailleurs et souhaiterait quitter la Bretagne pour trouver du temps de jeu. Son entraîneur, Julien Stéphan, a donné son point de vue.

Benjamin Danet

Rédacteur