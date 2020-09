Stade Rennais - Mercato : Stéphan promet des dossiers débloqués « très prochainement » !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Le Stade Rennais réalise un début de saison très prometteur. Menés par l’AS Monaco, les hommes de Julien Stéphan ont fait preuve de caractère pour renverser la vapeur et s’imposer dans le money time (2-1).

Résultat, le club breton pointe ce dimanche en tête du classement de L1 avant les matches du jour. Interrogé au micro de Téléfoot, Julien Stéphan est resté discret concernant le mercato mais a promis des avancées ces prochains jours.

« Pour la suite, on ne se fixe pas de limites »

« Trapp ? Je ne vais pas pouvoir vous donner de noms, mais je peux vous dire qu’il y a des discussions très avancées entre le club et Chelsea pour Edouard Mendy, a glissé le coach du Stade Rennais sur TF1. On a besoin de le remplacer, et la cellule recrutement, le président et le directeur sportif travaillent activement. Nous avons quelques pistes, quelques possibilités. Vous en saurez plus très prochainement. Pour la suite, on ne se fixe pas de limites. On a envie de profiter de tout ce qui nous arrive, continuer à générer de l’émotion. On sait qu’on aura des périodes plus difficile dans la saison. Le plus important, c’est de maintenir une grande mentalité dans cette équipe et surtout croire en nous. On verra où cela nous mènera. »