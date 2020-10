Stade Rennais – Mercato : Stéphan savoure le bon coup Doku et reste dans le flou pour Raphinha

Le Stade Rennais a connu un dimanche perturbant sur tous les plans. Sportivement d'abord puisque le nul face au Stade de Reims (2-2) a empêché les Bretons de poursuivre le carton plein à domicile. Sur le plan du Mercato aussi puisque entre l'arrivée annoncée de Jérémy Doku et celle prévue de Raphinha à Leeds, les bruits vont bon train.

Devant la presse, dans des propos relayés par RMC, Julien Stéphan a d'ailleurs confié qu'il avait essayé de s'en préserver au maximum. « Depuis hier, je me suis mis un peu dans ma bulle. Tous les transferts, les arrivées, les départs, j'ai essayé de me protéger de tout ça parce que je voulais préparer le match. On va enfin arriver à la fin de Mercato qui aura été très long. »

Stéphan aimerait garder tout le monde

Désormais, le coach rennais peut donc se pencher sur les mouvements à venir. Et l'arrivée visiblement acquise de Jérémy Doku le satisfait pleinement. « C'est un joueur dynamique, très performant dans le un contre un. Certainement un profil que l'on avait pas. On avait évoqué les opportunités qui se présenteraient peut-être en complément de ceux qu'on pouvait avoir. C'est un joueur extrêmement explosif et on est évidemment très heureux de son arrivée. »

En revanche, concernant Raphinha, Stéphan a été plus prolixe sur ses performances sur la pelouse que sur son avenir proche... « Ultra décisif, dynamique, provocateur, il marque aussi un but de classe avec Serhou. On veut garder tous nos meilleurs joueurs, mais on verra. On nous avait annoncé une fin de mercato folle... On peut s’attendre à tout », a botté en touche le technicien rennais.