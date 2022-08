Stade Rennais - Mercato : Terrier a tranché son avenir, Laborde attaqué après le LOSC !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Martin Terrier en quittera pas le Stade Rennais d’ici à la fin du mercato estival le 1er septembre prochain. C’est désormais une certitude, lui qui a inscrit 21 buts la saison dernière et qui a attiré les regards de Leeds et West Ham.

« Si je serai encore là ? Oui, c’est sûr et certain, a-t-il assuré hier en marge de la victoire bretonne contre l’AC Ajaccio (2-1). Je me sens bien ici, j’ai passé beaucoup de paliers l’année dernière, je suis dans un club ambitieux, épanoui. Les Bleus ? C’est un objectif pour moi. J’ai encore beaucoup de travail car à ce poste-là, il y a du monde et de grands joueurs, mais j’ai pris en maturité et en expérience, donc je vais tout faire pour continuer. »

De son côté, Gaëtan Laborde qui a retrouvé de l’agressivité dans son jeu, sera-t-il toujours Rennais le 2 septembre ? Selon L’Équipe, le Séville FC, notamment, pense encore sérieusement à lui. Voilà un an, il avait été proche du club andalou... Toujours d’après le quotidien sportif, Laborde (28 ans n’a pas eu la bougeotte dans sa carrière. Il se sent bien à Rennes, dans une équipe joueuse, et seul un projet supérieur pourrait le faire réfléchir. Le LOSC fait-il partie de cette catégorie ?