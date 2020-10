Stade Rennais – Mercato : Tomori, Rugani, Foyth, Gboho... Le point sur les dossiers

Ces dernières heures, le Stade Rennais a passé la seconde sur son Mercato. Après avoir finalisé la venue de son gardien Alfred Gomis (ex-Dijon), les Bretons avancent sur leur chantier défensif. Dans les prochaines heures, Henrique Dalbert (latéral gauche de l'Inter Milan, 27 ans) pourrait débarquer en prêt.

Tomori c'est mort, Rugani, Foyth et Simakan les trois options

Un défenseur central est aussi attendu mais ce ne sera pas Fikayo Tomori (Chelsea, 22 ans). Egalement en négociations avec Everton, le prometteur stoppeur britannique va poursuivre avec les Blues cette saison selon Sky Sports. Frank Lampard n'a validé qu'un seul bon de sortie et il est pour Antonio Rudiger. Selon Téléfoot, Florian Maurice pourrait se réorienter sur la piste Daniele Rugani (Juventus de Turin, 26 ans). Le joueur est intéressé et la Juve peut faire partir le joueur en prêt ou par le biais d'un transfert sec. RMC assure de son côté que la piste Mohamed Simakan (RC Strasbourg, 20 ans) est toujours possible et que les Bretons discutent avec Tottenham pour se faire prêter l'argentin Juan Foyth (22 ans).

Gboho prolongation réglée...

Concernant le poste d'ailier, la piste Jeff Reine-Adélaïde (OL, 22 ans) s'est refroidie. La raison de ce changement de cap ? L'accord trouvé pour la prolongation du prometteur Yann Gboho (19 ans). Le dossier était sensible. Selon Goal, Rennes l'a réglé et le jeune joueur va signer dans les prochains jours un nouveau bail jusqu'en juin 2023.