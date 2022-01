Stade Rennais - Mercato : un ancien du club fait son retour en Ligue 1 ! (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

"C'était attendu et c'est désormais officiel : le FC Metz tient son premier renfort du mercato hivernal ! En effet, Jean-Armel Kana-Biyik a signé son contrat en faveur du club à la Croix de Lorraine. Le défenseur central s'est engagé six mois et est donc désormais lié avec les Grenats jusqu'en juin 2022", peut-on lire sur le communiqué du club messin.

Plus d'informations 👇 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) January 5, 2022