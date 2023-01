Stade Rennais - Mercato : Genesio pousse un coup de gueule, un attaquant sur le départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le dossier est complexe. En raison de l'urgence et d'un mercato d'hiver qui se termine dans quelques jours. Le Stade Rennais, qui cherche à attirer Karl Toko Ekambi pour suppléer Martin Terrier, blessé jusqu'au terme de la saison, va-t-il perdre un attaquant ? Seule certitude, Kalmadeen Sulemana, l'international ghanéen, est fortement convoité. Le PSV Eindhoven et le club anglais de Southampton ont déjà formulé des offres qui avoisinent les 15 millions d'euros. Des offres rejetées. Pour le moment. Car comme le précise l'Equipe, si le SRFC souhaite garder son joueur, ce dernier souhaite quant à lui avoir davantage de temps de jeu. Et chercherait donc à favoriser un départ imminent. Réponse, sans doute, dans le prochaines heures.

En parallèle, l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, a poussé un énorme coup de gueule contre le mercato dans les colonnes d'Ouest-France : « C’est n’importe quoi. Si on se trompe au mois de juin, on assume, on ne doit pas avoir un mercato qui permet de recruter quinze joueurs pour en faire partir huit. À la limite, qu’on nous permette d’avoir un joueur ou deux pour compléter parce qu’il y a des blessés, pour ajuster l’effectif, oui. Mais là, c’est n’importe quoi. Ça perturbe tout le monde, les joueurs, les clubs. On fait déjà un mercato qui dure trois mois l’été, et bien si on se trompe, on se trompe. On fait la saison avec les joueurs qu’on a choisis au mois de juin, et il faut assumer les éventuelles erreurs qui sont faites. Mais permettre de changer quasiment tout l’effectif, c’est du grand n’importe quoi. Ça ne correspond pas à l’idée que je me fais d’un sport ».