Stade Rennais - Mercato : un autre départ que Camavinga agite le club

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Alors que le Paris Saint-Germain et Leonardo, directeur sportif du club de la capitale, viennent d'accélérer pour recruter lors du mercato estival le milieu de terrain français, Eduardo Camavinga, un autre cadre du Stade Rennais pourrait quitter le club Rouge et Noir cet été.

Il s'agit du défenseur central et capitaine, Damien Da Silva, en fin de contrat en juin prochain avec Rennes et déçu par la proposition de prolongation de contrat de ses dirigeants. Depuis plusieurs semaines, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen n'a donc pas pas caché des envies d'ailleurs et pourrait poursuivre sa carrière en Grèce où il est courtisé par l'AEK Athènes.

Voici la une de L'Équipe du mercredi 12 mai 2021.

Le journal : https://t.co/Zxd25JLFne pic.twitter.com/4wjB9B9J7n — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 12, 2021