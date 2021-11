Stade Rennais - Mercato : un autre renfort qu’en défense en janvier ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Le Stade Rennais, qui s'est surtout renforcé en attaque cet été avec les arrivées notamment de Kamaldeen Sulemana et Gaëtan Laborde, compte recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Mais le poste de milieu de terrain pourrait également être renforcé.

En effet, selon les informations de Sportbladet, Rennes ferait partie des clubs intéressés par le milieu défensif d'Hammarby, Aziz Ouattara (20 ans). Pour laisser partir son joueur, le club suédois demanderait entre 2 et 2,5 millions d'euros. Une somme que les dirigeants rennais sont largement en capacité de débourser.

Selon Sportbladet, le milieu défensif d'Hammarby 🇸🇪 Aziz Ouattara (20 ans - 🇨🇮) attire les regards de clubs étrangers.

En 🇧🇪, 🇮🇹, 🇪🇸 et en 🇫🇷 avec notamment le Stade Rennais.

Le club demanderait entre 2 et 2,5M€ pour son joueur formé à l'ASEC Mimosas.https://t.co/0SnCWesJ66