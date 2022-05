Stade Rennais - Mercato : un bourreau de l’ASSE sur le départ cet été ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais réalise une magnifique saison en championnat. Les hommes de Bruno Génésio sont en course pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Plusieurs joueurs rennais attirent logiquement la convoitise de clubs étrangers et un bourreau de l’ASSE pourrait plier bagage cet été.

Pour Canal+, Benjamin Bourigeaud s’est exprimé sur son avenir et laisse planer le doute : « Sur 10 ans je n’ai fait que 2 clubs. Je n’ai juste pas envie d’avoir de regret à la fin de ma carrière. J’ai envie de connaître une expérience à l’étranger. Mais cet été ou plus tard, je ne peux pas vous le dire parce que je n’en suis pas si sûr. »

