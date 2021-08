Stade Rennais - Mercato : un cador de Premier League prêt à une folie pour Doku ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Arrivé l'été dernier au Stade Rennais en provenance d'Anderlecht pour 26 millions d'euros, Jérémy Doku, auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1 disputés, a réalisé une première saison prometteuse sous le maillot rennais malgré des débuts discrets.

Et seulement un an après son arrivée en Bretagne, l'ailier droit belge, qui a été l'une des révélations de l'Euro 2020, pourrait déjà quitter le club Rouge et Noir. En effet, selon les informations de Voetbal 24, Liverpool serait prêt à sortir le chéquier pour s'offrir le joueur de 19 ans, qui avait effectué un essai chez les Reds il y a quelques années. Une offre de 45 millions d'euros pourrait ainsi être formulé par les pensionnaires d'Anfield à Rennes pour Jérémy Doku. Affaire à suivre...

