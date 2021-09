Stade Rennais - Mercato : un cadre de Genesio clame ses envies d’ailleurs

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Benjamin Bourigeaud est devenu un taulier du Stade Rennais. Débarqué en Bretagne en provenance du RC Lens à l’été 2017, le milieu de terrain fait partie des pions essentiels de Bruno Genesio dans sa rotation et porte régulièrement l’équipe sur ses épaules dans l’entrejeu.

Pourtant, la question d’un départ s’est posée au mercato estival et reviendra sans aucun doute sur le tapis cet hiver tant le joueur de 27 ans semble avoir très envie de découvrir une autre expérience. L'ancien Sang et Or ne se cache plus pour le dire haut et fort.

« Bien sûr que j’ai le droit d’avoir les ambitions d’aller voir ailleurs, a-t-il affirmé sans tabou sur la chaîne TVR. Après quatre belles années ici, je peux ambitionner de belles choses. Ça ne s’est pas fait, le mercato est terminé et je suis toujours au Stade Rennais mais ce n’est pas pour autant que je suis triste. Bien au contraire, je suis très content même si c’est sûr que j’ai envie de découvrir autre chose aussi. Ce qui est normal puisque j’ai fait deux clubs en 10 ans, ce qui est rare dans le football d'aujourd'hui. »

Benjamin Bourigeaud : "Bien sûr que j'ai droit d'avoir les ambitions de voir ailleurs..." Heureux de poursuivre en R&N, le milieu rennais envisageait de quitter le club cet été @PenvenC @BourigeaudB29 @staderennais pic.twitter.com/NmXfcgeOeF — TVR La chaîne (@TVR35) September 9, 2021