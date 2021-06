Stade Rennais - Mercato : un champion d'Espagne pourrait arriver !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le Mercato prend tournure au Stade Rennais. On sait désormais que Steven Nzonzi ne sera plus dans l'effectif la saison prochaine. Et que Eduardo Camavinga a des envies d'ailleurs, et notamment au PSG, dès cet été. Si l'on en croit le quotidien l'Equipe, le club breton, et plus particulièrement Florian Maurice, son directeur sportif, aurait déjà une idée à venir pour remplacer l'un des des hommes ou les deux.

Qui ? Hector Herrera, milieu de terrain de l'Atlético Madrid et international mexicain aux 76 sélections. Il vient d'être sacré champion d'Espagne et son statut de doublure (16 matches de Liga cette saison) lui permet d'avoir un bon de sortie. Il reste au joueur une année de contrat avec les Colchoneros ce qui ne devrait pas déboucher sur une grosse indemnité de transfert. Dernière chose, Herrera intéresse également le FC Porto.