Stade Rennais – Mercato : un chèque de 35 millions d’euros bientôt encaissé ?

Le Stade Rennais a réalisé une bonne saison en championnat. Avec Bruno Génésio à la tête de l'équipe première, les Rennais se sont qualifiés pour une compétition européenne la saison prochaine. De nombreux joueurs rennais attirent la convoitise de plusieurs clubs européens, suite à leurs bonnes performances cette saison. Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, le Stade Rennais pourrait encaisser un chèque de 35 millions d’euros.

Selon “L’Équipe“, les discussions entre le Stade Rennais et West Ham, pour le défenseur Nayef Aguerd, sont en bonne voie. Alors que 2 clubs n'ont pas encore trouvé d'accord pour le transfert de l'international Marocain, son avenir semble s'écrire chez les Hammers. Le club londonien pourrait offrir la somme de 35 millions d’euros au club rennais et faire d’Aguerd l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club.

Son transfert devrait être réglé dans les prochaines semaines. Affaire à suivre...

Pour résumer Alors que le mercato n‘a pas ouvert, le Stade Rennais pourrait bientôt récupérer un chèque de 35 millions d’euros. Les discussions entre le Stade Rennais et West Ham, pour le défenseur Nayef Aguerd, sont en bonne voie.

