Stade Rennais Mercato : un club allemand est passé à l'attaque pour Doué

A 24 heures de la clôture du marché hivernal, c'est en train de partir dans tous les sens ! On apprend ce mercredi soir que le Bayer Leverkusen a formulé une offre au Stade Rennais pour son jeune milieu offensif Désiré Doué. Le leader de la Bundesliga, toujours invaincu, cherche visiblement un joueur pour renforcer son compartiment offensif, lui qui a également contacté le PSG pour Marco Asensio.

Rennes refuse de libérer Doué

Mais comme avec Paris, le club de la Ruhr a essuyé un refus de la part des dirigeants rennais. Les Rouge et Noir n'ont aucune intention de vendre leur pépite, qui réalise une saison plus que correcte pour le moment (17 matches de L1, 3 buts et 2 passes décisives). Le montant de l'offre du Bayer n'a pas filtré.

🚨🔴⚫️🇫🇷 #Ligue1 |



💰 Le Bayer Leverkusen a formulé une offre à Rennes pour tenter de s'attacher les services de Désiré Doué



⛔️ Mais Rennes a fermé la porte et considère son milieu offensif comme un élément indispensable de son effectifhttps://t.co/Xtqj0wlgo0 pic.twitter.com/X6gW92HmMe — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 31, 2024

